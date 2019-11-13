Серджо Бузато дождался утверждения женским тренером

В четверг на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) будет утвержден новый главный тренер женской сборной России. Нет почти никаких сомнений в том, что им станет до недавнего времени работавший в мужском волейболе итальянец Серджо Бузато. Он исполнял обязанности наставника российских волейболисток с сентября этого года — после ухода в отставку Вадима Панкова — и добился с ними довольно заметного успеха: команда заняла третье место на Кубке мира.

В четверг состоится заседание президиума Всероссийской федерации волейбола. Основным пунктом его повестки является назначение нового главного тренера женской сборной России. Должность стала вакантной в сентябре после ухода в отставку «по состоянию здоровья» предыдущего наставника Вадима Панкова.

Под руководством Панкова сборная России в нынешнем сезоне выступила на трех важных турнирах. В начале лета, играя без целого ряда ведущих игроков, провалилась на предварительном этапе Лиги наций, заняв 14-е место. Затем, в августе, усилив состав, смогла выиграть отборочный турнир к Олимпиаде 2020 года в Токио, одолев в драматичном решающем матче сборную Южной Кореи. Наконец, на сентябрьском чемпионате Европы россиянки выбыли в четвертьфинале, уступив итальянкам, и повторили итог предыдущего континентального первенства. Президент ВФВ Станислав Шевченко называл результаты команды неоднозначными.

На самом деле никакой интриги с тем, кто будет сменщиком Вадима Панкова, по сути, нет.

В ВФВ “Ъ” подтвердили, что на рассмотрение президиума вынесена единственная кандидатура.

Это — итальянец Серджо Бузато. В отечественный волейбол он попал еще в середине прошлого десятилетия, с тех пор фактически беспрерывно работал в штабе сборной России — правда, не женской, а мужской. Причем итальянец сохранял место в нем при любых главных тренерах, считаясь ценнейшим специалистом, чья «коронка» — продвинутая статистика и аналитика, а также определение тактики на игру. При Серджо Бузато российские волейболисты завоевали целый ряд престижных титулов, включая золото лондонской Олимпиады 2012 года. В женской сборной Бузато оказался совсем недавно. Он был откомандирован в нее «для усиления тренерской бригады» после неудачи в Лиге наций как раз перед олимпийской квалификацией в Калининграде.

После отставки Вадима Панкова Серджо Бузато исполнял обязанности главного тренера команды, сразу отправившись с ней на очень престижный турнир — Кубок мира в Японии — с участием всех сильнейших сборных. На нем россиянки показали, пожалуй, лучшую игру за весь сезон, заняв третье место. А «бонусом» для Бузато было обращение к ВФВ игроков сборной, попросивших федерацию оставить специалиста на новом для него посту.

Арнольд Кабанов