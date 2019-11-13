Сбербанк снизил ставки по потребкредитам до 30 января

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 п. п., говорится в сообщении банка. Акция началась сегодня, 13 ноября, и продлится по 30 января 2020-го включительно.

Так фиксированная ставка по кредитам на сумму от 1 млн руб. составит 11,9%., по кредитам от 300 тыс. до 1 млн — 11,9%–16,9%, по кредитам от 30 тыс. до 300 тыс. — 12,9%–19,9%. «Обычно ближе к концу года мы видим повышенный спрос клиентов на этот продукт (потребкредит.— “Ъ”) — в среднем на 60% выше, чем в первые месяцы года»,— цитирует банк управляющего директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова.

Ранее президент—председатель правления банка Герман Греф сообщил, что кредитные ставки кредитной организации продолжат падение в случае снижения инфляции.

Напомним, в конце сентября Сбербанк в третий раз за год снизил ставку по ипотеке — в среднем на 0,3 п. п., до 7,3% на жилье в новостройках и до 8,8% — на вторичном рынке. В мае банк снизил ставку на 0,3–0,6, в августе — на 0,7 п. п. 17 сентября Сбербанк также уменьшил первоначальный взнос по ипотеке и установил его на уровне 10%.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Сбербанк рискнет ипотекой».