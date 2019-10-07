Ставки Сбербанка по кредитам продолжат падать в случае снижения инфляции

Кредитные ставки Сбербанка продолжат падение в случае снижения инфляции, сообщил глава банка Герман Греф. «Будет падать инфляция — конечно, будут падать ставки»,— сказал он в кулуарах форума «Диалог Форт-Росс».

В конце сентября Сбербанк в третий раз за год снизил ставку по ипотеке — в среднем на 0,3 процентного пункта, до 7,3% на жилье в новостройках и до 8,8% — на вторичном рынке. В мае банк снизил ставку на 0,3–0,6, в августе — на 0,7 п. п. 17 сентября Сбербанк также уменьшил первоначальный взнос по ипотеке и установил его на уровне 10%.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Сбербанк рискнет ипотекой».