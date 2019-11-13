Индекс уверенности российских потребителей достиг максимума с 2015 года

В третьем квартале 2019 года индекс уверенности российских потребителей достиг максимума за четыре года. Сейчас The Conference Board и Nielsen оценивает индекс в 73 пункта. В третьем квартале он увеличился на четыре пункта.

Индекс растет на фоне замедления инфляции и заявлений о росте располагаемых доходов, сказала РБК директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Мария Волкова. До 24% выросло число респондентов, которые с оптимизмом оценивают перспективы на рынке труда. Столько же считают, что сейчас подходящее время, чтобы тратить деньги. 34% уверены в «хороших» и «отличных» финансовых перспективах.

Несмотря на уверенность российских потребителей, увеличилось на 2 п. п. число респондентов, которые уверены, что страна находится в рецессии (79%). Потребители больше всего обеспокоены:

ростом цен на еду — 25% (–2 п. п.);

увеличением тарифов на электроэнергию и газ (24%)

состоянием экономики — 23% (+5 п .п.);

состояние здоровья — 23% (–6 п. п.).

Также россияне переживают из-за нарушения баланса работы и личной жизни.

Напомним, по версии ВЦИОМа, россияне больше всего боятся социальной несправедливости (68%), снижения доходов (63%) и отказа в оказании бесплатной помощи (58%). По опросу «Левада-центра» россияне больше всего переживают по поводу болезни близких, мировой войны и произвола властей. Этого они боятся больше смерти.

Подробнее об исследовании «Левада-центра» читайте в материале “Ъ” «Страхи россиян расставили по местам».