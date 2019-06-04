Медведев утвердил госпрограмму развития села

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу комплексного развития сельских территорий до 2025 года, сообщается на сайте правительства. Господин Медведев поручил «увязать госпрограмму с нацпроектами», что все «быстрее заработало».

Премьер-министр отметил, что во многом сельские территории сильно уступают городским. «Задача — приблизить уровень их жизни к городскому. Продолжим решать проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования. Будем заниматься жилищным строительством и благоустройством сельских территорий. Будут приниматься меры для поддержки занятости, развития инфраструктуры, я имею в виду дороги, прокладку водопроводов, газопроводов и развитие интернета»,— сказал Дмитрий Медведев.

4 июня премьер-министр также утвердил план по реализации механизма «регуляторной гильотины», который должен избавить предпринимателей от лишних проверок. План предусматривает подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности и создание новой структуры нормативного регулирования.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Чертеж регуляторной гильотины».