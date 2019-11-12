В рамках переписи россиян спросят о проживании за границей и языке

В рамках Всероссийской переписи населения в 2020 году россиян будут спрашивать о том, проживали ли они за границей, и на каких языках обычно общаются. Об этом «РИА Новости» сообщил советник главы Росстата Павел Смелов. Новый вариант опросных листов уже одобрило правительство.
Теперь в анкетах будут вопросы:
По словам господина Смелова, это поможет проводить анализ миграционных потоков.
Также будет дополнительный вопрос о том, какими языками россияне пользуются в повседневной жизни — русским или другими языками. По мнению советника главы Росстата, это поможет разрабатывать программы по поддержке малых народов и изучать распространенность различных языков.
Кроме того, в опроснике будут вопросы о работе:
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, в отдаленных и труднодоступных регионах — с 1 апреля по 20 декабря. В переписи будут задействованы портал «Госуслуги», волонтеры-переписчики и стационарные участки. На перепись планируется потратить 33 млрд руб. В этом году впервые будет проведена цифровая перепись.
Подробнее о цифровой переписи в России читайте в материале “Ъ” «Большие данные включат в перепись».
О закупке устройств для переписи — в публикации “Ъ” «Россиян перепишут с помощью планшетов».
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