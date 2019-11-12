В рамках переписи россиян спросят о проживании за границей и языке

В рамках Всероссийской переписи населения в 2020 году россиян будут спрашивать о том, проживали ли они за границей, и на каких языках обычно общаются. Об этом «РИА Новости» сообщил советник главы Росстата Павел Смелов. Новый вариант опросных листов уже одобрило правительство.

Теперь в анкетах будут вопросы:

«Проживали ли вы более 12 месяцев в других странах?»;

«Где вы проживали до прибытия в Россию?»;

«Год прибытия (возвращения) в Россию».

По словам господина Смелова, это поможет проводить анализ миграционных потоков.

Также будет дополнительный вопрос о том, какими языками россияне пользуются в повседневной жизни — русским или другими языками. По мнению советника главы Росстата, это поможет разрабатывать программы по поддержке малых народов и изучать распространенность различных языков.

Кроме того, в опроснике будут вопросы о работе:

«Имели ли вы какую-либо оплачиваемую работу или доходное занятие с 24 по 30 сентября 2020 года?»;

«Ваша работа находилась в том же населенном пункте, где вы проживаете постоянно?»;

«Где находилась ваша основная работа?».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, в отдаленных и труднодоступных регионах — с 1 апреля по 20 декабря. В переписи будут задействованы портал «Госуслуги», волонтеры-переписчики и стационарные участки. На перепись планируется потратить 33 млрд руб. В этом году впервые будет проведена цифровая перепись.

Подробнее о цифровой переписи в России читайте в материале “Ъ” «Большие данные включат в перепись».

О закупке устройств для переписи — в публикации “Ъ” «Россиян перепишут с помощью планшетов».