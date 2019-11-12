Кремль о деле Голунова: для засекречивания дела не нужно согласования президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение следствия засекретить материалы дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. По словам представителя Кремля, следствие имеет право в определенных случаях засекречивать дела, основываясь на установленных критериях. О каких критериях идет речь, он не уточнил.

Как отметил господин Песков, для принятия соответствующего решения следствию не требуется согласование президента. «В данном случае президент вообще не может вмешиваться в следственные процедуры»,— подчеркнул он.

Пресс-секретарь добавил, что Владимира Путина информируют о ходе дела. Вызвало ли решение следствия какие-то вопросы у главы государства, Дмитрий Песков затруднился ответить. «Здесь я не берусь вам сказать, были ли какие-то информации направлены на этот счет»,— заявил он.

Иван Голунов был задержан в июне по подозрению в сбыте наркотиков. Арест журналиста получил общественный резонанс, после чего обвинения с него сняли. В отношении полицейских, проводивших задержание, начали проверку, несколько высокопоставленных сотрудников МВД были уволены.

В октябре стало известно, что подполковника Олега Шачнева, руководившего расследованием дела журналиста, вместе со всей следственной группой перебросили на «московское дело». После этого защита журналиста пожаловалась на бездействие следствия. 11 ноября представители следствия в Басманном суде заявили о наличии в материалах государственной тайны.

Подробности — в публикации “Ъ” «В деле Ивана Голунова нашлась гостайна».

О реакции МВД на дело журналиста читайте в материале “Ъ” «Владимир Колокольцев наращивает собственную безопасность».