ЛУКОЙЛ углубляется в ОАЭ

ЛУКОЙЛ, месяц назад получивший миноритарную долю в крупном газовом проекте в ОАЭ Ghasha, может расширить свое участие в нем. На этот раз речь идет о глубоководных залежах блока, на который может претендовать сложившийся консорциум во главе с национальной ADNOC, то есть российская компания снова получит не более 5%. Эксперты полагают, что инвестиции в ОАЭ перспективны и не несут больших рисков, но сомневаются, что ЛУКОЙЛ будет тратить на проекты там существенные средства.

ЛУКОЙЛ заинтересован в расширении участия в газовой концессии Ghasha в Абу-Даби, где получил 5% в октябре. Как сообщил его глава Вагит Алекперов в кулуарах конференции ADIPEC, компания примет участие в консорциуме по новому блоку. «Сегодня идет еще один раунд — на глубоководные залежи Ghasha. Мы подтвердили, что консорциум может претендовать в таком же процентном участии, в том числе и на этот проект»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Как пояснил господин Алекперов, ЛУКОЙЛ получил небольшой пакет в предыдущем консорциуме, так как компания входила на поздней стадии. При этом, напомнил он, для вхождения ЛУКОЙЛа в Ghasha его оператор — национальная ADNOC впервые в истории снизила свою долю участия с 60% до 55%, для чего был принят отдельный закон. Первоначальные инвестиции российской компании в проект оцениваются в $190 млн.

Вагит Алекперов, глава ЛУКОЙЛа, 11 ноября Мы свою программу не меняем, у нас бюджет плоский, рассчитан на $50 за баррель c корректировкой каждый год от той конъюнктуры, которая складывается.

Проект Ghasha предполагает освоение залежей углеводородов в рамках девяти мелководных месторождений в Персидском заливе к западу от Абу-Даби. Концессионная территория, в которую помимо месторождения Ghasha входят Hail и Dalma, содержит 141 млрд кубометров газа. Окончательное инвестиционное решение по их разработке планируется принять до конца года, начать добычу — в 2025 году. Добыча должна составить 14,6 млрд кубометров газа и около 6 млн тонн нефтяного эквивалента в год. В состав консорциума по освоению Ghasha, помимо ADNOC и ЛУКОЙЛа, входят итальянская Eni (25%), немецкая Wintershall (10%) и австрийская OMV (5%).

В последнее время ЛУКОЙЛ, получающий рекордный денежный поток и при этом ограниченный в получении новых участков на шельфе в России, активно ищет зарубежные проекты для инвестирования. Большинство из них — в Африке. Так, в начале июня 2019 года ЛУКОЙЛ договорился о покупке 25% в проекте Marine XII в Республике Конго у структуры британской New Age за $800 млн. В конце октября российская компания в консорциуме с Eni подала заявку на новые блоки в стране. Также ЛУКОЙЛу уже принадлежит 38% в глубоководном блоке Tano на шельфе Ганы, где обнаружено пять нефтяных (крупнейшее — Пекан с запасами 334 млн баррелей нефти) и два газовых месторождения. Помимо этого, ЛУКОЙЛ может реализовать опцион на покупку 40% у Chevron на геологоразведочный блок-132 и ведет переговоры с Eni по вхождению в проект «Аба» в Нигерии.

По мнению Андрея Полищука из Райффайзенбанка, пакет в Ghasha для ЛУКОЙЛа — пока лишь портфельная инвестиция. Он не исключает расширения доли компании в проекте, но отмечает, что «это всегда вопрос стоимости». «Не думаю, что ЛУКОЙЛ готов сейчас вкладывать большие средства в зарубежные активы. У компании довольно большой опыт иностранных инвестиций, которые по большей части менее доходны относительно российских проектов»,— отмечает он.

Руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов считает, что Объединенные Арабские Эмираты с точки зрения нефтегазовых активов полностью разведаны, имеют хороший деловой климат и привлекательные условия инвестиций. Поэтому российским игрокам имеет смысл входить в перспективные нефтегазовые проекты с хорошей ресурсной базой в партнерстве с государственными компаниями страны в рамках диверсификации зарубежных портфелей активов, говорит эксперт.

Дмитрий Маринченко из Fitch оценивает проект Ghasha с точки зрения стабильности налогового режима как довольно низкорисковый. По его мнению, ЛУКОЙЛу «тесно в России», где у компании практически нет точек роста.

Ольга Мордюшенко