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ФАС не видит причин для подорожания мобильной связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для повышения стоимости услуг мобильной связи, заявил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин «Российской газете». Он также напомнил, что в прошлом году ФАС говорила о том, что отмена роуминга не является поводом для роста цен.

О том, что цены на мобильную связь могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Telecom Daily. Опрошенные изданием аналитики заявили, что в 2020 году сотовая связь подорожает на 10–25%.

«Единоразовое повышение произошло в начале 2019 года на 1,6–2% из-за изменения ставки НДС. Мы не видим причин, по которым спустя полтора года операторы могут поднять цены из-за отмены роуминга»,— сказал господин Голомолзин. Он пообещал, что если стоимость мобильной связи будут расти, ФАС начнет расследование.

Операторы МТС, «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теле2 ранее заявили, что не планируют повышать тарифы на сотовую связь. В «МегаФоне» отказались от комментариев.

«Вымпелком» при этом стал первым мобильным оператором, который зафиксировал влияние повышения НДС и отмены роуминга в России на финансовые показатели: выручка компании в мобильном сегменте сократилась во втором квартале на 1,1% год к году, до 57 млрд руб.

Подробности — в материале “Ъ” «НДС дозвонился до операторов».

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