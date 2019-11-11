Почти 75% россиян заметили рост расходов на сотовую связь

Большинство россиян заметили рост расходов на сотовую связь, следует из опроса Telecom Daily, данные которого приводит газета «Известия». Опрошенные изданием аналитики считают, что в 2020 году сотовая связь подорожает на 10–25%. На момент публикации исследование не было размещено на сайте Telecom Daily.

По данным опроса Telecom Daily за третий квартал 2019 года,

74% респондентов заметили рост расходов,

18% не заметили разницы,

5,5% сообщили о снижении расходов,

2,5% затруднились ответить.

Каждый десятый абонент с начала года сменил оператора, сообщает Telecom Daily. 12% планируют сделать это до конца года. Тарифы сменило 18% абонентов.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков сказал газете, что ожидает повышения тарифов в 2020 году на 10–12%. По его мнению, операторы сейчас пытаются компенсировать выпадающие доходы от отмены внутреннего роуминга. В агентстве Content Review считают возможным рост на 15–25% в 2020 году.

О росте популярности приложений с голосовой связью — в материале “Ъ” «Россияне перезвонили по мессенджеру».