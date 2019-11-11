Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году

«Билайн», МТС и Tele2 на данный момент не планируют пересматривать тарифы на сотовую связь, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителей компаний. В «МегаФоне» от комментария отказались.

О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков. По их словам, тарифы должны вырасти на 10–25% из-за отмены внутреннего роуминга и «закона Яровой».

Газета также опубликовала опрос, согласно которому 74% респондентов заметили рост расходов за третий квартал 2019 года.