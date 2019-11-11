Кремль не исключает проведение саммита в «нормандском формате» до конца года

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) может пройти до конца 2019 года, но никакой конкретики еще нет, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. При этом он заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

«Мы же видим: все-таки подписана "формула Штайнмайера" и в принципе согласован проект итогового документа, проводится отвод сил и средств в этих районах <…> То есть какие-то подвижки есть, конечно, они будут учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Ранее украинские СМИ писали о том, что встреча в «нормандском формате» может состояться 24 или 26 ноября. По словам господина Ушакова, эти даты пока не обсуждались.

Напомним, условием для проведения переговоров «нормандской четверки» было разведение сил в Донбассе. На 4 ноября было запланировано разведение сил на последнем пилотном участке — в районе поселка Петровское. Однако незадолго до этого, 1 ноября, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что отвод сил в районе Петровского откладывается из-за обстрелов. В ДНР при этом сообщили о готовности начать разведение сил 4 ноября, но Киев назвал это провокацией и объявил новую дату — 8 ноября. ДНР предложила начать разведение сил в районе Петровского 9 ноября. В итоге разведение сил началось 9 ноября. В ДНР, однако, заявляли о стрельбе в направлении Петровского уже после начала разведения.

Подробности — в материале “Ъ” «Развод в Петровском завершают стрельбой».