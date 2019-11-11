Генсек ООН обеспокоен конфликтом в Боливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш обеспокоен конфликтом в Боливии, продолжающимся на фоне отставки президента страны Эво Моралеса, говорится в сообщении на сайте всемирной организации. Генсек призвал стороны снизить уровень напряженности.

«Антониу Гутерреш призывает всех участников воздерживаться от насильственных действий, снизить напряженность и проявлять максимальную сдержанность»,— отмечено в сообщении. Также господин Гуттереш отметил важность урегулирования конфликта мирным путем.

Напомним, ранее сегодня господин Моралес подал в отставку после того, как вооруженные силы страны потребовали его ухода. Куба и Венесуэла осудили смену власти в Боливии.

Отставка произошла на фоне акций протеста после недавних президентских выборов, на которых победил господин Моралес. Противник президента на выборах Карлос Меса не признал их итоги. В ходе протестов в стране пострадало как минимум 30 человек. Они были ранены при столкновении сторонников и противников президента.

Подробнее о ситуации в Боливии — в публикации “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».