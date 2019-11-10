При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли восемь человек

Как минимум восемь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в населенном пункте Сулук (сирийская провинция Ракка), сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции. Еще 20 человек получили ранения. Турецкое оборонное ведомство возложило ответственность за взрыв на Рабочую партию Курдистана и «Силы народной самообороны».

Сулук с середине октября находится под контролем турецкой армии. Населенный пункт был занят Вооруженными силами Турции в ходе операции «Источник мира», которую Анкара начала на севере Сирии с целью создания зоны безопасности.

Подробнее о ситуации на севере Сирии — в материале “Ъ”.