Инвесторы заработали на «Газпроме»

Индекс Московской биржи впервые в истории преодолел уровень 3000 пунктов. Индекс РТС поднялся до шестилетнего максимума. С начала года индексы выросли на 27–39%. Основным локомотивом роста выступают акции «Газпрома», по которым выплачивают рекордные дивиденды. Многие крупные российские эмитенты также щедро делятся прибылью с акционерами, что привлекает частных инвесторов на фондовый рынок.
В четверг 7 ноября индекс Московской биржи впервые в своей истории преодолел уровень 3000 пунктов. В ходе торгов он достигал отметки 3009,11 пункта, а по итогам дня остановился на 3008,54 пункта, что на 0,9% выше закрытия предыдущего дня. Долларовый индекс РТС вырос на 1,1%, до отметки 1487,03 пункта, максимального значения с 31 октября 2013 года.
Уверенный рост российских фондовых индексов продолжается с начала 2019 года. За это время рублевый индекс вырос почти на 27%, долларовый — на 39%. Основным локомотивом этого роста выступили акции четырех эмитентов — «Газпрома», Сбербанка, ЛУКОЙЛа и ГМК «Норильский никель», которые имеют в индексе Московской биржи высокие доли.
Другие рекордсмены выросли на 24–43%, однако их общее влияние на индекс составило чуть больше трети. По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, этот рост связан как с фундаментальной недооцененностью российских компаний, так и дивидендной политикой компаний. В этом году дивиденды увеличили многие нефтегазовые компании («Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть»), а также металлургические компании. О пересмотре дивидендной политики заявляли в Сбербанке и ГМК «Норильский никель». «Дивиденды продолжают играть весомую роль в формировании спроса на акции, тем более что средняя дивидендная доходность на российском рынке составляет около 7% — почти в два раза выше, чем на американском рынке»,— отмечает Александр Бахтин.
По мнению главы управления фондовых операций УК ТФГ Равиля Юсипова, существенный вклад в динамику акций и индексов вносят частные инвесторы, которых на рынок «гонят низкие депозитные ставки». По данным Московской биржи, в октябре физические лица открыли более 187 тыс. новых счетов, а общее число уникальных счетов достигло 3,25 млн шт. Сопоставимое число счетов частники открыли за весь 2017 год. «Дивидендные доходности некоторых "голубых фишек" ожидаются двухзначными, что на фоне 5–7% годовых в облигациях и депозитах, безусловно, привлекает частных инвесторов, чьи средства способны компенсировать любые оттоки иностранных институциональных инвесторов»,— отмечает Равиль Юсипов.
Рынок успевает отреагировать на все, позитивные внешние новости толкают вверх общий настрой на риск, на покупку рискованных активов. Дальше дорожает нефть — это тоже плюс нам. Мы еще получаем внутренние факторы — заявления Эльвиры Набиуллиной. К этом можно прибавить — пока их считают, конечно, скрытыми и спекулятивными — интересы в отдельных бумагах — например, в «Сургутнефтегазе»; есть серьезная волна пересмотров дивидендной политики, о которой объявляют многие компании — это «Интер РАО», в частности, которая собирается платить дивиденды иным способом, и рост идет далеко не первый день… 3 тыс. пунктов обеспечивают наши тяжеловесы — большие весомые голубые фишки в индексе.
Источник: О рекорде индекса Московской биржи
В ближайшие годы влияние физических лиц на российский рынок будет расти как за счет увеличения числа пользователей инвестиционными продуктами, так и за счет изменения инвестиционных предпочтений. В четверг во время выступления в Совете федерации председатель ЦБ Эльвира Набиуллина оценила потенциал роста числа розничных инвесторов с 3 млн до 6 млн человек. Этому будут способствовать в том числе дальнейшие шаги по снижению ключевой ставки, которые приведут к снижению ставок по вкладам. Одновременно произойдет снижение ставок и на долговом рынке, что приведет к перетоку инвестиций на рынок акций. «Большая часть денег новых инвесторов сейчас направляется в рынок облигаций, но по мере снижения доходностей инвесторы будут выбирать акции, что будет поддерживать рост российского рынка в обозримом будущем»,— уверен заместитель начальника отдела инвестиционного консультирования «Велес Капитала» Ярослав Калугин.
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