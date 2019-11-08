Инвесторы заработали на «Газпроме»

Индекс Московской биржи впервые в истории преодолел уровень 3000 пунктов. Индекс РТС поднялся до шестилетнего максимума. С начала года индексы выросли на 27–39%. Основным локомотивом роста выступают акции «Газпрома», по которым выплачивают рекордные дивиденды. Многие крупные российские эмитенты также щедро делятся прибылью с акционерами, что привлекает частных инвесторов на фондовый рынок.

В четверг 7 ноября индекс Московской биржи впервые в своей истории преодолел уровень 3000 пунктов. В ходе торгов он достигал отметки 3009,11 пункта, а по итогам дня остановился на 3008,54 пункта, что на 0,9% выше закрытия предыдущего дня. Долларовый индекс РТС вырос на 1,1%, до отметки 1487,03 пункта, максимального значения с 31 октября 2013 года.

Уверенный рост российских фондовых индексов продолжается с начала 2019 года. За это время рублевый индекс вырос почти на 27%, долларовый — на 39%. Основным локомотивом этого роста выступили акции четырех эмитентов — «Газпрома», Сбербанка, ЛУКОЙЛа и ГМК «Норильский никель», которые имеют в индексе Московской биржи высокие доли.

Почти половину прироста индекса обеспечили акции «Газпрома», которые выросли с начала года на 77%.

Другие рекордсмены выросли на 24–43%, однако их общее влияние на индекс составило чуть больше трети. По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, этот рост связан как с фундаментальной недооцененностью российских компаний, так и дивидендной политикой компаний. В этом году дивиденды увеличили многие нефтегазовые компании («Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть»), а также металлургические компании. О пересмотре дивидендной политики заявляли в Сбербанке и ГМК «Норильский никель». «Дивиденды продолжают играть весомую роль в формировании спроса на акции, тем более что средняя дивидендная доходность на российском рынке составляет около 7% — почти в два раза выше, чем на американском рынке»,— отмечает Александр Бахтин.

По мнению главы управления фондовых операций УК ТФГ Равиля Юсипова, существенный вклад в динамику акций и индексов вносят частные инвесторы, которых на рынок «гонят низкие депозитные ставки». По данным Московской биржи, в октябре физические лица открыли более 187 тыс. новых счетов, а общее число уникальных счетов достигло 3,25 млн шт. Сопоставимое число счетов частники открыли за весь 2017 год. «Дивидендные доходности некоторых "голубых фишек" ожидаются двухзначными, что на фоне 5–7% годовых в облигациях и депозитах, безусловно, привлекает частных инвесторов, чьи средства способны компенсировать любые оттоки иностранных институциональных инвесторов»,— отмечает Равиль Юсипов.

Экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов в прямом эфире: Рынок успевает отреагировать на все, позитивные внешние новости толкают вверх общий настрой на риск, на покупку рискованных активов. Дальше дорожает нефть — это тоже плюс нам. Мы еще получаем внутренние факторы — заявления Эльвиры Набиуллиной. К этом можно прибавить — пока их считают, конечно, скрытыми и спекулятивными — интересы в отдельных бумагах — например, в «Сургутнефтегазе»; есть серьезная волна пересмотров дивидендной политики, о которой объявляют многие компании — это «Интер РАО», в частности, которая собирается платить дивиденды иным способом, и рост идет далеко не первый день… 3 тыс. пунктов обеспечивают наши тяжеловесы — большие весомые голубые фишки в индексе. Источник: О рекорде индекса Московской биржи

В ближайшие годы влияние физических лиц на российский рынок будет расти как за счет увеличения числа пользователей инвестиционными продуктами, так и за счет изменения инвестиционных предпочтений. В четверг во время выступления в Совете федерации председатель ЦБ Эльвира Набиуллина оценила потенциал роста числа розничных инвесторов с 3 млн до 6 млн человек. Этому будут способствовать в том числе дальнейшие шаги по снижению ключевой ставки, которые приведут к снижению ставок по вкладам. Одновременно произойдет снижение ставок и на долговом рынке, что приведет к перетоку инвестиций на рынок акций. «Большая часть денег новых инвесторов сейчас направляется в рынок облигаций, но по мере снижения доходностей инвесторы будут выбирать акции, что будет поддерживать рост российского рынка в обозримом будущем»,— уверен заместитель начальника отдела инвестиционного консультирования «Велес Капитала» Ярослав Калугин.

Виталий Гайдаев