Мать израильтянки Иссахар отозвала прошение об остановке экстрадиции россиянина Буркова в США

Яффа Иссахар, мать осужденной в России за хранение и контрабанду около 10 г гашиша израильтянки Наамы Иссахар, через своих адвокатов попросила отозвать ходатайство о приостановке экстрадиции из Израиля в США гражданина РФ Алексея Буркова, сообщает Ynet.

Госпожа Иссахар отметила, что это решение для нее было очень тяжелым. При этом она понадеялась, что ее дочь «не станет инструментом для российского хакера и стоящих за ним людей». Также Яффа Иссахар надеется, что условия содержания ее дочери в российской колонии после ее решения не ухудшатся. «Я полностью доверяю президенту и премьер-министру Израиля, которые будут продолжать работать с российским президентом, добиваясь немедленного освобождения Наамы»,— сказала госпожа Иссахар.

Напомним, в конце октября Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции Алексея Буркова в США после просьбы Яффы Иссахар. Господина Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу Вашингтона, его подозревают в причастности к киберпреступлениям.

Нааму Иссахар задержали в апреле 2019-го, российский суд приговорил ее к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. По данным источников израильской газеты Haaretz, Россия давила на Израиль и предлагала освободить господина Буркова незадолго до оглашения приговора израильтянке. Израильские власти обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании девушки.

О деле израильтянки — в материале “Ъ” «Дружба дружбой, а косячок врозь».

О том, в чем обвиняют Алексея Буркова, — в материале “Ъ FM”.