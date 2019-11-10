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Президент Боливии осудил попытки поджечь дом его сестры

Президент Боливии Эво Моралес раскритиковал протестующих, которые попытались поджечь дома его сестры, а также двух губернаторов. Он призвал «сохранять мир и демократию» в стране.

«Перед лицом международного сообщества и боливийским народом мы категорически осуждаем насильственные действия сторонников фашистского переворота, которые подожгли дома губернаторов Чукисаки и Оруро, а также дом моей сестры»,— написал господин Моралес в Twitter (перевод по «РИА Новости»).

Ранее сообщалось, что протестующим в Боливии удалось взять под контроль государственные радиостанцию Patria Nueva и телеканал Bolivia TV. Они временно прекратили освещение протестов в стране.

Напомним, в октябре в Боливии начались протесты из-за президентских выборов, на которых победил Эво Моралес. Основной соперник господина Моралеса на выборах Карлос Меса, занявший второе место, не признал их итоги. Президент Боливии назвал протесты попыткой госпереворота и отказался уходить в отставку на фоне протестов, которые продолжаются с октября.

Эво Моралес управляет Боливией последние 14 лет. Карлос Меса занимал президентский пост с 2003 по 2005 год.

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