Президент Боливии осудил попытки поджечь дом его сестры

Президент Боливии Эво Моралес раскритиковал протестующих, которые попытались поджечь дома его сестры, а также двух губернаторов. Он призвал «сохранять мир и демократию» в стране.

«Перед лицом международного сообщества и боливийским народом мы категорически осуждаем насильственные действия сторонников фашистского переворота, которые подожгли дома губернаторов Чукисаки и Оруро, а также дом моей сестры»,— написал господин Моралес в Twitter (перевод по «РИА Новости»).

Ранее сообщалось, что протестующим в Боливии удалось взять под контроль государственные радиостанцию Patria Nueva и телеканал Bolivia TV. Они временно прекратили освещение протестов в стране.

Напомним, в октябре в Боливии начались протесты из-за президентских выборов, на которых победил Эво Моралес. Основной соперник господина Моралеса на выборах Карлос Меса, занявший второе место, не признал их итоги. Президент Боливии назвал протесты попыткой госпереворота и отказался уходить в отставку на фоне протестов, которые продолжаются с октября.