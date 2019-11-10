Протестующие взяли под контроль государственные радиостанцию и телеканал в Боливии

В Боливии протестующие захватили государственные радиостанцию Patria Nueva и телеканал Bolivia TV. Они прервали освещение протестов.

«Протестующие окружили наши студии, удерживали около двух часов, угрожали уничтожить оборудование»,— сказал директор радиостанции Иван Мальдонадо AFP. По его словам, они требовали приостановить вещание.

Захват телеканала и радиостанции осудил президент Эво Моралес. По его словам, протестующие вынудили прекратить работу журналистов. «Они говорят, что защищают демократию, но действуют как диктаторские режимы»,— написал глава государства в Twitter.

Протесты в Боливии продолжаются с октября. Они начались после подсчета голосов на президентских выборах. По подсчетам уполномоченного по правам человека, статистику которого приводит Pagina Siete, Боливии пострадали 383 человека. Задержаны 195 человек. Эво Моралес называет протесты попыткой госпереворота.