В Афганистане уничтожили двух местных лидеров талибов

В афганской провинции Фарьяб во время столкновений с правительственными войсками были убиты судья элитного подразделения «Красная бригада» в четырех уездах радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Мавлави Мухаммад Рахим и командир этого же подразделения по уезду Кургхан Фида Мухаммада, сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи. Вместе с ними были ликвидированы два сопровождавших их боевика.

По словам Ханифа Резаи, с начала контртеррористической операции «Шохин-607» в провинции Фарьяб (7 ноября) были убиты более 40 боевиков, семь из них — командиры.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что Афганские и американские военнослужащие ликвидировали более 80 боевиков «Талибана» (запрещено в России) в провинциях Кандагар и Фарьяб. Тогда отмечалось, что столкновения между талибами и правительственными войсками происходят на фоне многочисленных попыток активизировать мирные переговоры.

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Напомним, в начале сентября сорвались мирные переговоры США с Талибами. Это произошло после того, как в столице Афганистана Кабуле взорвалась бомба недалеко от иностранных посольств. Президент США Дональд Трамп решил прекратить переговоры с талибами, те в ответ пообещали продолжить воевать с американцами в Афганистане.

О срыве мирных переговоров читайте в материале “Ъ” «Афганскую сделку сорвали теракты».