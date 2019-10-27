СМИ: ВВС США и Афганистана ликвидировали более 80 талибов

Афганские и американские военнослужащие ликвидировали более 80 боевиков «Талибана» (запрещено в России) в провинциях Кандагар и Фарьяб, сообщает Anadolu. Эту информацию агентству подтвердили официальные лица.

По словам начальника полиции в провинции Фарьяб Абдулы Карима, 26 октября талибы совершили нападение на контрольно-пропускные пункты в уезде Паштункот. В ответ на это афганские ВВС нанесли авиаудары, в результате которых погибли не менее 53 талибов, еще 11 получили ранения.

Американские ВВС нанесли авиаудары в провинции Кандагар, в проблемных районах Маруф и Шах-Вали-Кот. Они уничтожили 33 боевика, еще восемь получили ранения. Талибы между тем заявили, что они атаковали военную колонну США при помощи самодельного взрывного устройства. По словам одного из их представителей, Кари Йосуфа, талибы уничтожили одну американскую бронированную машину и всех, кто в ней находился.

Агентство отмечает, что столкновения между талибами и правительственными войсками происходят на фоне многочисленных попыток активизировать мирные переговоры.

Напомним, в начале сентября сорвались мирные переговоры США с Талибами. Это произошло после того, как в столице Афганистана Кабуле взорвалась бомба недалеко от иностранных посольств. Президент США Дональд Трамп решил прекратить переговоры с талибами, те в ответ пообещали продолжить воевать с американцами в Афганистане.

Как пытались договориться США и «Талибан» Читать далее

О срыве мирных переговоров читайте в материале “Ъ” «Афганскую сделку сорвали теракты».