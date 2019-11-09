Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин. По сумме короткой и произвольной программы она набрала 226,04 балла. Спортсменка получила право участвовать в финале Гран-при.

Еще одна россиянка, Елизавета Туктамышева, стала бронзовым призером с результатом в 209,10 балла. Первое место заняла японская спортсменка Сатоко Мияхара, которая набрала 211,18 балла.

Финал Гран-при будет проходить в итальянском городе Турин с 5–8 декабря.

О том, что значили эти соревнования для спортсменок, читайте в материале “Ъ” «На кону у фигуристок финал Гран-при».

Подробнее о соревнованиях — в материале “Ъ”.