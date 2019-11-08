На кону у фигуристок финал Гран-при

Соревнования одиночниц на четвертом этапе коммерческой серии Гран-при по фигурному катанию, который 8-10 ноября примет китайский Чунцин, почти наверняка вновь пройдут при доминировании россиянок. Наивысшие шансы на победу имеет Анна Щербакова, выигравшая стартовый этап серии в Лас-Вегасе, а главными ее соперницами станут Елизавета Туктамышева, бывшая в США третьей, и Ен Ю из Южной Кореи, занявшая третье место на втором этапе в Канаде. За золото здесь поборются и серебряные призеры чемпионата мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, для которых нынешний турнир станет первой серьезной проверкой сил в сезоне.

К выступлению на льду Чунцина готовятся три российские фигуристки — дебютантка взрослого сезона Анна Щербакова, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и действующая чемпионка Европы Софья Самодурова. Однако за награды состязаний в Китае и, как следствие, за путевки в финал Гран-при, который 5-8 декабря состоится в итальянском Турине, ввиду сложности контента своих программ будут конкурировать только первые две. Если Анна Щербакова, исполняющая в своей произвольной программе два четырехоборотных прыжка, вновь с ними справится, то победа в Китае ей гарантирована, как и декабрьская поездка в Италию. Заметим, что на вчерашней тренировке Щербаковой покорился четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, а с одиночного четверного лутца она упала.

Елизавете Туктамышевой, которой для попадания в шестерку финалисток Гран-при необходимо в Чунцине занять место не ниже второго, может помешать это сделать 15-летняя кореянка Ен Ю. Она тоже обучена тройному акселю в 3,5 оборота и по результатам короткой программы на своем первом этапе в Канаде заочно по баллам обогнала обеих выступивших ранее в США россиянок, а ученицу Алексея Мишина еще и по сумме двух программ. Впрочем, Туктамышевой нельзя упускать из виду и присутствующую здесь японку Сатоко Мияхару, которая в случае ошибок у фигуристки из Санкт-Петербурга тоже способна перекрыть ей дорогу на пьедестал. Правда, в Китае экс-чемпионка мира собралась усложнить обе свои программы. В короткой она исполнит каскад тройной флип – тройной тулуп вместо каскада из двух тройных тулупов, который фигуристка сделала в короткой программе в Лас-Вегасе. А в произвольной программе она вознамерилась прыгать комбинацию тройной аксель – двойной аксель со сложным выездом вместо каскада тройной аксель – двойной тулуп.

Золотым, по идее, должен оказаться дебютный выход в теперешней серии Гран-при для серебряных призеров чемпионата мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Во всяком случае в отсутствие четырехкратных чемпионов мира из Франции Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, неделей ранее в Гренобле сделавших весомую заявку на лидерство и в сезоне нынешнем, здесь фавориты именно россияне. Впрочем, и соперники у первого российского дуэта не лыком шиты. В первую очередь, это американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, которые на французском этапе Гран-при стали вторыми, а также Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер, бывшие четвертыми на Skate Canada. Вторым обязательным этапом Гран-при для Синициной и Кацалапова, а также для стартующих здесь же чемпионов мира среди юниоров Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина станет московский 15-18 ноября. Третий выступающий в Китае российский дуэт Софья Евдокимова и Егор Базин в Канаде заняли девятое место, поэтому и здесь вряд ли поднимутся высоко.

Ни в парном катании, в котором Россию представят Алиса Ефимова и Александр Коровин, ни в мужском одиночном, где от нашей страны тоже выступит один участник — ставший в Канаде восьмым Андрей Лазукин, шансов на призовые места нет в принципе. У мужчин фавориты японец Кейдзи Танака — бронзовый призер Skate Canada, а также китаец Боян Цзинь, заявивший в произвольную программу три четверных прыжка.

Ну, а турнир спортивных пар, безусловно украсят двукратные чемпионы мира Вэнцьзин Суй и Хань Цун. Правда, они выступят с двумя прошлогодними программами. А их главными соперниками станут соотечественники Чэн Пэн и Ян Цзинь и итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.

Вера Мухина