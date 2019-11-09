Президент Боливии заявил о попытке госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна оказалась под угрозой государственного переворота. Подробностей он не уточнил.

«Братья и сестры, наша демократия под угрозой государственного переворота, который пытаются организовать группы агрессивно настроенных лиц, покушающиеся на конституционный порядок. Перед лицом международного сообщества решительно отвергаем это покушение на правовое государство»,— написал господин Моралес в Twitter (перевод по «РИА Новости»).

Напомним, в октябре в Боливии начались протесты из-за президентских выборов. Основной противник Эво Моралеса на выборах Карлос Меса не признал их итоги. Президент Боливии назвал протесты попыткой госпереворота и отказался уходить в отставку на фоне протестов.

Эво Моралес управляет Боливией последние 14 лет. Карлос Меса занимал президентский пост с 2003 по 2005 год.