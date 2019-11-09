Главные новости к утру 9 ноября

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг вступает в президентскую гонку, подав документы в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама. Официальных заявлений по этому поводу господин Блумберг не делал.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил сирийских и российских военных в авиаударах по гражданским объектам в Сирии. По его словам, удары были совершены по нескольким гражданским объектам (школа, больница, дома), в результате чего погибли 12 человек, пострадали почти 40.

Суд выпустил из тюрьмы бывшего президента Бразилии Луиса Лулу да Силву, отбывавшего срок за совершение коррупционных преступлений. Накануне Федеральный верховный суд Бразилии изменил нормы действующей практики исполнения наказаний, что позволило экс-главе государства находиться на свободе до окончательного рассмотрения апелляций по его уголовному делу. Через несколько часов после решения суда, Луис Лула да Силва вышел из тюрьмы, он поприветствовал собравшихся сторонников.

Шесть российских фильмов вошли в список претендентов на премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В предварительный список претендентов попали «Дылда», «Кадиш», «Бык», «Спасти Ленинград», «Странники терпенья» и «Дикая лига».