Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»

Шесть российских фильмов вошли в список претендентов на премию в области кинематографии «Золотой глобус», сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгению Маркову. Они будут бороться в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Так, в предварительный список претендентов попали:

«Дылда» (Кантемир Балагов);

«Кадиш» (Константин Фам);

«Бык» (Борис Акопов);

«Спасти Ленинград» (Алексей Козлов);

«Странники терпенья» (Владимир Алеников);

«Дикая лига» (Андрей Богатырев, Арт Камачо).

В 2018 году «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, ставшая номинантом на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке», осталась без награды. Лучшим фильмом тогда стала драма Фатиха Акина «На пределе». В 2019 году работы российских режиссеров не смогли пробиться в основной список премии.

Подробнее о церемонии награждения в январе 2019 года читайте в материале “Ъ”.