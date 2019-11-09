Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»

Шесть российских фильмов вошли в список претендентов на премию в области кинематографии «Золотой глобус», сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгению Маркову. Они будут бороться в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Так, в предварительный список претендентов попали:
В 2018 году «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, ставшая номинантом на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке», осталась без награды. Лучшим фильмом тогда стала драма Фатиха Акина «На пределе». В 2019 году работы российских режиссеров не смогли пробиться в основной список премии.
Подробнее о церемонии награждения в январе 2019 года читайте в материале “Ъ”.
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