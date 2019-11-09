Майкл Блумберг зарегистрировался кандидатом в президенты США

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг вступает в президентскую гонку, подав документы в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама. Его имя было опубликовано среди 17 кандидатов на сайте Демократической партии Алабамы за несколько часов до закрытия регистрации.

Официальных заявлений по этому поводу господин Блумберг не делал. Ранее его советник Говард Вольфсон отметил, что господин Блумберг считает президента США Дональда Трампа «беспрецедентной угрозой» для страны и обеспокоен тем, что нынешние кандидаты не в состоянии составить конкуренцию господину Трампу.

Напомним, накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Майкл Блумберг может подать на этой неделе необходимые документы для участия в президентских выборах в 2020 году от Демократической партии. В марте господин Блумберг заявлял, что не собирается баллотироваться на пост президента США.