СКР отказался возбуждать дело после конфликта журналистов с сенатором Мархаевым

Следственное управление СКР по Бурятии отказался возбуждать уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности в отношении бывшего командира ОМОНа региона и дейтсвующего члена Совета федерации от Иркутской области Вячеслава Мархаева, передает ТАСС. В августе телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора в нападении на съемочную группу в Улан-Удэ. СКР также отказался возбуждать дело в отношении журналистов, которых сенатор обвинил в препятствовании агитации.

Инцидент произошел после встречи сенатора с избирателями, когда журналист спросила у господина Мархаев о якобы причастности к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ. СМИ утверждает, что после этого вопроса сенатор стал выкручивать руки корреспонденту, а его помощники начали толкать оператора. Последний получил ушиб, а журналистка вывих руки.

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В своем постановлении СКР ссылается на заключение экспертизы, согласно которой у съемочной группы телеканала при осмотре в бюро судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений не обнаружено.

При этом следствие также не обнаружило в действиях журналистов РЕН ТВ признаков воспрепятствования осуществлению избирательных прав Вячеслава Мархаева. Сам сенатор ранее подал жалобу в прокуратуру Бурятии на журналистов телеканала, обвинив их в клевете и провокации.

Напомним, после инцидента во время съемок сюжета в Улан-Удэ телеканал обратился к руководителям СКР, МВД и Генпрокуратуры с просьбой привлечь господина Мархаева к уголовной ответственности. Журналисты также попросили Совет федерации оценить поведение сенатора. На данный момент подкомитет палаты по этике не вынес никакого решения.

На прошедших в сентябре выборах бывший командир ОМОНа Бурятии, а сейчас член КПРФ и сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев баллотировался на пост мэра Улан-Удэ. Победа его конкурента — самовыдвиженца Игоря Шутенкова — привела к массовым протестам горожан.

Сенатор о митингах в России и действиях полиции — в интервью “Ъ”.

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