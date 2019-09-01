Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ. Как утверждает журналистка телеканала Евгения Могилевская, сенатор вывихнул ей руку во время нападения на съемочную группу. Политик считает, что журналисты организовали провокацию.

«Мы в любом случае будем подавать заявление в прокуратуру республики Бурятия, что они умышленно занимаются препятствованием работе кандидата»,— сказал господин Мархаев (цитата по ТАСС).

Инцидент произошел после встречи сенатора с избирателями. Согласно данным «РЕН ТВ», журналист спросила у господина Мархаев о якобы причастности к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ. СМИ утверждает, что после этого вопроса сенатор стал выкручивать руки корреспонденту, а его помощники начали толкать оператора. В результате оператор «РЕН ТВ» получил ушиб, а госпожа Могилевская вывих руки. В связи с этим журналист обратился в Следственный комитет.

Сенатор утверждает, что его помощники убирали от лица аппаратуру, а не выхватывали ее. По словам политика, «РЕН ТВ» уже несколько месяцев «пишет гадости» о нем и его семье. Он также не исключил, что обратится в суд с иском к телеканалу о защите чести и достоинства.

Чем известен Вячеслав Мархаев Читать далее

Экс-руководитель ОМОНа Бурятии, Вячеслав Мархаев руководит региональным отделением КПРФ в Бурятии с 2008 года. В Совете федерации он работает с 2015 года. В конце июня этого года он был выдвинут партией на пост мэра Улан-Удэ.

В августе господин Мархаев раскритиковал действия силовиков во время протестных акций в Москве, назвав их «неправомерными» и «профессионально безграмотными». Он выразил сожаление по поводу того, что «у граждан нашей страны все меньше возможностей для выражения своего мнения». «Плохая власть борется с недовольными, хорошая — с причинами недовольства»,— сказал сенатор.

Подробнее о заявлении сенатора, читайте в публикации “Ъ” «Даже в стрессовых ситуациях сотруднику полиции очень важно оставаться человеком».