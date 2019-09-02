РЕН ТВ обвинил иркутского сенатора в нападении на съемочную группу

Следственный комитет России начал проверку после конфликта между съемочной группой телеканала РЕН ТВ и сенатором от Иркутской области Вячеславом Мархаевым, баллотирующимся на пост мэра Улан-Удэ от КПРФ. Господин Мархаев заявил “Ъ”, что подает на журналистов РЕН ТВ жалобу в прокуратуру Бурятии.

В минувшую субботу съемочная группа РЕН ТВ пришла на встречу Вячеслава Мархаева с избирателями в Улан-Удэ. До этого телеканал выпустил серию материалов о сети подпольных казино, якобы контролируемых сенатором. Издание утверждает, что господин Мархаев напал на съемочную группу после вопроса о причастности его семьи к игорному бизнесу. «У телеканала имеется видеозапись, на которой четко видно, как сенатор применяет физическую силу к корреспонденту, выкручивает руки, а его помощники удерживают оператора и пытаются отобрать камеру»,— говорится в официальном заявлении компании.

После произошедшего корреспондент РЕН ТВ Евгения Могилевская написала заявление в следком. По данным издания, корреспондент получила вывих руки, а оператор отделался ушибом. «Проверку по факту препятствования законной деятельности журналистов проводит отдел по расследованию особо важных дел»,— сказал ТАСС представитель управления Следственного комитета России по Бурятии.

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Господин Мархаев в беседе с “Ъ” высказал мнение, что журналисты провоцируют его по заказу команды и. о. руководителя администрации Улан-Удэ Игоря Шутенкова, с которым он соперничает на выборах. «Они мешали нам встречаться с жителями. Бесцеремонно ворвались к нам, начали тыкать в лицо своей журналистской атрибутикой и как попугаи повторять один и тот же вопрос. Избиратели сами их и прогнали»,— так сенатор описал события.

Вячеслав Мархаев — первый секретарь рескома КПРФ в Бурятии и член Совета федерации от исполнительной власти Иркутской области. С 1980-2007 год Вячеслав Мархаев работал в органах внутренних дел. Господин Мархаев был единственным сибирским сенатором, проголосовавшим против повышения пенсионного возраста. Тогда он отметил, что «для государства это всего лишь способом сэкономить деньги».

Подробнее о конфликтной ситуации — читайте в материале “Ъ” «Сенатора взяли на особый контроль»

Юлия Сасевич, Илья Галагуз