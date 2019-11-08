МИД РФ: Договор о СНВ нельзя автоматически распространять на новейшие вооружения

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что распространение Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на новейшие российские вооружения невозможно без существенной переработки документа.

«С американской стороны звучат рассуждения о распространении действия договора на не подпадающие под его охват новые российские вооружения, о которых неоднократно высказывался президент РФ Владимир Владимирович Путин. Это невозможно без вскрытия и существенной переработки текста соглашения»,— сказал он на открывшейся в пятницу, 8 ноября, Московской конференции по нераспространению. Мероприятие организовано Центром энергетики и безопасности при содействии МИД РФ и ряда других партнеров.

Напомним, на прошлой неделе на слушаниях в Сенате Джон Салливан, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост посла США в РФ, отметил: Россия разрабатывает целый ряд новейших ударных систем, которые пока не подпадают под СНВ-3. «Американскому народу и президенту будет все равно, разрушит ли Денвер или Солт-Лейк-Сити межконтинентальная баллистическая ракета, охваченная Договором о СНВ, или какое-то гибридное вооружение с ядерным боезарядом малой мощности»,— подчеркнул господин Салливан. И призвал «незамедлительно приступить к взаимодействию с россиянами не только по условиям продления» соглашения, но и по включению в него (или некий новый договор) новых российских разработок.

Срок действия вступившего в силу в 2011 году Договора СНВ-3 — десять лет. Он может быть продлен на пять лет по обоюдному согласию сторон.

В Москве уверены, что продлевать договор надо. Однако Вашингтон до сих пор не обозначил свою позицию по этому поводу.

В марте 2018 года Владимир Путин представил ряд новейших российских систем вооружений, которые вызвали беспокойство у США. При этом российские официальные лица дали понять, что Москва готова поставить на учет в рамках Договора о СНВ часть этих комплексов после их развертывания (межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» и гиперзвуковой планирующий боевой блок «Авангард»).

Сергей Рябков в ходе конференции не исключил, что требование США о включении всех новых российских комплексов вооружений в переговорный процесс, а также подключение к нему третьих стран, прежде всего Китая, направлено на избавление от договора. По его словам, позиция Вашингтона «выглядит так, что Соединенные Штаты тянут время, если не сказать ищут повод избавиться от Договора о СНВ вслед за Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

Российский дипломат предупредил: «Если Договор СНВ-З прекратит свое действие, то механизма ограничения наступательных вооружений больше не останется. Это чревато дальнейшим углублением кризиса международной безопасности».

За продление СНВ-3 в ходе открытия конференции выступили также заместитель генерального секретаря ООН Изуми Накамицу и генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД Китая Фу Цун. Директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков отметил, что представители Государственного департамента США были приглашены на эту сессию, но отказались от участия.

О том, как Россия и США пытаются согласовать подходы к продлению Договора СНВ-3, читайте в публикации “Ъ”.

Как сегодня США предъявили России новые претензии по уже развалившемуся Договору о РСМД, читайте в публикации “Ъ”.

Елена Черненко