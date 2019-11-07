Украина просит Германию не поддерживать смягчение поправок по газовой директиве ЕС для «Северного потока-2»

Украина призвала Германию не поддерживать новый закон, по которому российский газопровод «Северный поток-2» может быть защищен от усиленных правил обновленной газовой директивы, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, «поддержка этой инициативы нанесет серьезный ущерб энергетической безопасности ЕС.

«Украина имплементирует европейские правила. Мы разочарованы отказом той же Европы придерживаться этих правил»,— написал господин Гончарук в своем Twitter. Глава МИД Украины также заявил, что Киев внимательно наблюдает за ходом голосования в Бундестаге, «который может решить судьбу «Северного потока-2». «Залогом устойчивости и надежности энергоснабжения в Европу является игра по правилам, а не с правилами»,— написал в Twitter министр.

Накануне газета Bild сообщила, что правящая я коалиция Германии подготовила законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к газовой директиве ЕС, он позволит оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод «Северный поток-2». В частности, из законопроекта исчезла дата 23 мая 2019 года, которая позволит считать, что проект был завершен до введения новых правил.

Напомним, датское энергетическое агентство (DEA) после затянувшихся более чем на два года дискуссий дало разрешение «Газпрому» на достройку участка «Северного потока-2», проходящего по исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны. Речь идет о 147 км газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм. Газопровод мощностью 55 млрд кубометров в год должен пройти по Балтийскому морю через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. При общей протяженности двух ниток «Северного потока-2» 2,448 тыс. км уже уложено более 2,1 тыс. км. Участок международных вод близ Дании оставался последним препятствием к прокладке газопровода «Газпрома».

Подробнее читайте в материале в материале “Ъ” «Принцип датский».