Нацпроектам добавят глаз

«Единая Россия» в ближайшее время запустит онлайн-сервис «Нацпроекты глазами людей». Анонсировать его сегодня должен Андрей Турчак. Власти рассчитывают, что более широкое информирование общественности о нацпроектах поможет улучшить настроения в обществе. Пока данные социологических опросов свидетельствует о невысокой осведомленности граждан о нацпроектах — так, сентябрьское исследование показало, что в подробностях с нацпроектами знакомы лишь 7% россиян, и только 6% верят в их успех. Эксперты отмечают, что нацпроекты изначально были нацелены на пиар-эффект, но пока сомневаются в том, что он будет достигнут.

По информации источников “Ъ” в центральном аппарате «Единой России», секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак намерен анонсировать создание онлайн-сервиса по освещению национальных проектов сегодня во время поездки на региональную конференцию партии в Новосибирске. Сервис получит название «Нацпроекты глазами людей». С его помощью граждане смогут отслеживать реализацию нацпроектов в своих регионах.

По замыслу партийцев, граждане смогут заходить на ресурс и там видеть, как идет работа по тому или иному объекту социальной инфраструктуры, предусмотренному в нацпроекте, и видеть фамилии ответственных депутатов.

Источник “Ъ” в генсовете ЕР подчеркивает, что это делается по поручению председателя партии, главы правительства РФ Дмитрия Медведева. В июле по итогам конференции ЕР премьер-министр России заявил, что партия должна наладить систему информирования населения по реализации нацпроектов «снизу и до самого верха». По словам другого источника “Ъ” в исполкоме партии, интерес к созданию сервиса проявляла и администрация президента.

В мае этого года на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин заявил, что гражданам России не интересны графики и другого рода технические вопросы — они ждут конкретных результатов. «Обращаюсь ко всем должностным лицам, которые отвечают за реализацию нацпроектов: нужно предъявлять людям плоды своей работы, те самые понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека»,— заявил Путин.

В апреле этого года был запущен специальный информационный ресурс «Национальные проекты: будущее России», оператором которого является государственное информационное агентство ТАСС. На сайте самого агентства действует специальный раздел, посвященной этой тематике. Кроме того, в октябре этого года стало известно, что в 2020 году начнет свою работу автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты», которая будет создана для координации коммуникационной работы по нацпроектам. Ожидается, что ее возглавит София Малявина, сейчас являющаяся заместителем руководителем секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Политолог Евгений Минченко назвал “Ъ” главную проблему нацпроектов: по его мнению, мало кто понимает, что это такое. Эксперт считает, что новый онлайн-сервиса ЕР по освещению нацпроектов лишь подчеркнет связку правительства с партией.

Политолог Александр Кынев и вовсе считает, что нацпроекты изначально были задуманы как пиар-инструмент. Например, нацпроекты «Здоровье», «Образование» и «Жилье» впервые появились 10 лет назад и использовались для «раскрутки» Дмитрия Медведева как преемника Владимира Путина. По мнению господина Кынева, сейчас пиар-эффект этой работы будет меньше, так как для его достижения нужны реальные изменения в социально-экономической ситуации, в том числе в виде роста доходов и т.д. Число людей, осведомленных о нацпроектах, может быть, и вырастет, считает господин Кынев, но это едва ли изменит ситуацию в обществе: «Есть множество замечаний к самой концепции нацпроектов, ее реалистичности и способности изменить что-то к лучшему».

Осведомленность граждан о работе национальных проектов довольно низка: как писал “Ъ” в июне этого года, социологическое исследование НАФИ и Совета Федерации выявило, что лишь 7% граждан интересовались подробностями нацпроектов. «В общих чертах» о них знают 37% россиян, а 55% впервые узнали о них в ходе проведения опроса. В успешном выполнении программ нацпроектов россияне не уверены: только 6% считают, что государству «удастся выполнить все нацпроекты», 11% надеются на выполнение «большинства программ». 39% опрошенных выбрали вариант «что-то реализовать удастся, а что-то — нет». Еще 20% полагают, что «не удастся реализовать многие проекты», а 15% — что «все или почти все» проекты останутся нереализованными.

Всего правительством России запущено 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Общий бюджет нацпроектов до 2024 года составляет 25,7 трлн рублей. По данным Счетной палаты, в этом году расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов составили 52,1% от запланированного объема.

Андрей Винокуров, Никита Прокшин