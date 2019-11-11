А мы крепчаем

№ 42 Сто лет назад Россия впервые попала под коллективные санкции

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Другая война

Санкциям, которые суть экономические войны, столько же лет, сколько обычным. А «коллективным» столько, сколько существуют государства, способные объединяться в «коллективы». Разве не коллективными санкциями облагал Наполеон Англию? А сколько лет санкциям, которые наложила ООН на КНДР? Чем, собственно, все эти примеры отличаются от санкций против России? Ничем. Достигают ли санкции целей? Не всегда. Как и любая другая война. Страдает ли при этом налагающий? Конечно. Так же как и от любой другой войны. Лучше так, чем воевать по-настоящему.

Иванов Василий

Здесь был ЗИЛ

№ 42 Что осталось от знаменитого завода, который во времена СССР выпускал правительственные лимузины

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Я там работал

Что за засекреченный цех? Я работал в этом цеху слесарем механосборочных работ. Собирал кузова именно «членовозов». Никакой секретности не было, никаких спецпропусков. Взяли с улицы, ничего не подписывал «о неразглашении», если что. Кстати, эти лимузины собирали действительно «матом и напильником» по принципу «подогнать неподгоняемое и впихнуть невпихуемое», но это уже отдельная песня.

Сенчев Денис

Заказы есть

Заказы есть. Частная компания работает. Оборудование перенесут в более подходящее место и продолжат реставрировать и обслуживать машины для коллекционеров. Вряд ли на Манхэттене или в Сохо осталось хоть одно производство. Почему в центре Москвы оно должно быть?!

Данила

Система ни при чем

Весь российский автопром постоянно требует поддержки. ГАЗ, ВАЗ, УАЗ — как инвалиды на костылях, КамАЗ вроде более или менее работает, да и то скорее всего за счет госзакупки и оборонзаказов. И система здесь ни при чем. ЗИЛ закрылся сам. Оттого что не смог выпускать конкурентоспособные автомобили. Если всем предприятиям помогать, то где государство средства должно брать? Кто-то же должен что-то производить сам и платить налоги в казну.

Злой

Завод мог бы

Завод мог бы выпускать конкурентоспособную продукцию, первая партия «бычков» была собрана на агрегатах «Мерседес-т2», очень неплохой автомобиль, но в итоге «бычки» стали собирать из того, что у сторожа Петровича в каморке завалялось! Почему? Да потому что уже тогда планы на этот завод были совсем другие, и нет его в итоге. Если бы государство хотело его спасти, то спасло бы. Просто он никому не нужен.

Ольга

Много загубили

За много лет много заводов загубили. Что теперь вместо них?! Конечно же, московское жилье. Где в Москве еще строить жилье?! Негде! Мест почти не осталось. Даже аэродромы затрагивают, вот взять Тушинский аэродром, сколько там земли уже застроили. Не удивлюсь, что даже завод ТМЗ, который находится также в Тушино, развалят. А на этом заводе делали копию американского космического челнока шаттл под названием «Буран». Конечно, заводы не приносят такую прибыль, как квартиры. Это же плата за ЖКХ и годовой налог, чем больше квадратных метров, тем больше налогов, плата за электричество, за газ и прочее. На Речном вокзале был коньячный завод у Москвы-реки, так вот завод снесли и строят там уже дома. А такой хороший коньяк был!

Тимофей

База сданных

№ 42 Как устроена нелегальная торговля персональными данными

Фото: Reuters

Все продают

Множество раз видел объявления об утечках данных на абонентов, вкладчиков и т.д. Это уже прямо система какая-то. Все подписывают груду макулатуры о защите персональных данных, но ничего не работает. Банковские клерки все это продают. Не пора ли хакерам опубликовать данные на банковских служащих от самого высокого ранга до рядовых ростовщиков (с указанием ФИО, адреса проживания и фото всего семейства «бизнесменов»)? Может быть, тогда прекратятся махинации с вкладами населения?

Paser

Уровень бездумности

№ 42 Чем дольше учатся наши школьники, тем худшие результаты показывают на международных тестированиях. Почему?

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Вот вам и ФГОС

Во-первых, «выгнать» из школы не могут согласно закону РФ «Об образовании». Во-вторых, снова учителя всем должны. «Качество, качество...» А где з/п учителя?! В-третьих, остановите реформы в образовании, и вы получите человека думающего. О Финляндии только сейчас заговорили, когда наше образование разрушилось. То есть финны были далеко позади нас, когда в СССР «царило плохое образование». Вот вам и ФГОС.

Elena

«Все идет к универсальной вакцине от гриппа»

№ 42 Страна на пороге эпидемии. Что мы ей противопоставим?

Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Тепло в дома

«Распространению ОРВИ способствовал очень холодный сентябрь — люди начали болеть, потому что в домах еще не включили отопление».

Это каждый год происходит. Уже давно надо поднять отметку температуры включения на 2–3 градуса, учитывать прогноз и делать это в течение суток-двух, а не принимать решение после трех дней.

Виталий Лопаткин

Екатерина и ребята

№ 42 Телеканалы идут на поводу у своей аудитории

Фото: Россия 1

Даешь разные телеканалы

«Телеканалы идут на поводу у своей аудитории». И это прекрасно. А у кого им идти на поводу? У Мединского? Даешь разным аудиториям разные телеканалы! А вот с этим проблемы. Какие-то аудитории (и каналы вместе с ними) могут слишком отойти от начальственной точки зрения. Так что смотрите одно и то же на всех. Стабильность.

Иванов Василий

«Ты еще пожалеешь!»

№ 42 Интимные съемки как средство запугивания и контроля

Что постыдного?

А почему разумные люди вообще считают, что в наготе и/или сексе есть что-то постыдное?

Paladin_sveta

Обычное дело

Разглашение инфы, являющейся чьей-то личной тайной,— обычное дело, когда бывшие возлюбленные, друзья или подруги чего-то не поделили и стали врагами. Надо поменьше давать другим людям такую инфу. Поскольку никогда не знаешь, как у нас в дальнейшем сложатся с ними отношения.

Urtica_monica

Читала Наталия Нехлебова