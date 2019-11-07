«Яндекс.Такси» призовут к ответственности

Водитель «Яндекс.Такси» сбил девушку на пешеходном переходе в столице. Но агрегатор решил не участвовать в разбирательствах. Инцидент произошел в начале ноября. Пострадавшая попала в больницу с тяжелыми травмами — переломом, сотрясением и сильными ушибами. Кто несет ответственность за инцидент? И можно ли предъявить претензии агрегатору? Подробности — у Александра Рассохина и Анны Пестеревой.

«Вспышка, белый шум. Первое, что помню, — сижу на асфальте между машинами, по лицу течет кровь»,— так описала Анна Устюжанинова в Facebook аварию, невольным участником которой стала. В начале ноября на пешеходном переходе ее сбил автомобиль с символикой «Яндекс.Такси». У Анны диагностировали перелом крестца, сотрясение и сильные ушибы. «Таксист, видимо, начал притормаживать, но в итоге въехал в меня на скорости. По фотографиям с места происшествия видно, что он оказался далеко за пределами пешеходного перехода. Я в этот момент просто сидела и рыдала от боли»,— рассказывает Анна.

В соцсетях история вызвала много откликов. Люди вспомнили и другие случаи, когда таксисты сбивали пешеходов. Один из самых громких произошел в Москве во время Чемпионата мира по футболу — машина с фирменной символикой «Яндекс.Такси» выехала на тротуар в центре Москвы. Пострадали около десяти человек. Проблема в том, что в «Яндекс.Такси» свою ответственность за подобные инциденты не признают, продолжает пострадавшая Анна Устюжанинова. На водителя, конечно, завели уголовное дело. Но кто будет компенсировать ущерб здоровью, неясно. «Мне позвонили из “Яндекс.Такси” и оператор очень вежливо сказал, что они не имеют к этому никакого отношения. В результате дали только контакты автопарка, который зарегистрирован в городе Чита. Я не считаю, что это моя обязанность звонить и разбираться. Если я буду подавать в суд на конкретного водителя, то его лишат прав и выплатят 2,5 тыс. штрафа»,— говорит Анна.

В «Яндекс.Такси» не смогли предоставить “Ъ FM” оперативный комментарий. На странице пострадавшей в Facebook сотрудник поддержки сервиса написал, что водитель, сбивший девушку, отстранен от заказов, а все детали произошедшего предоставят в правоохранительные органы. Привлечь сам агрегатор к ответственности в таком случае сложно, ведь девушка не была пассажиром, говорит правозащитник в сфере легкового такси Елена Гращенкова: «Необходимо через детали поездки установить юридические лица, которые принимали участие в организации этой поездки — агрегатор, таксопарк. Далее все они могут привлечься к субсидиарной ответственности перед потерпевшей, но для этого, наверное, будет необходимо признать водителя сотрудником сервиса».

Вопрос ответственности агрегаторов перед своими клиентами давно обсуждают в Госдуме. Законопроект прошел пока только первое чтение. Документ должен гарантировать пассажирам защиту их прав. Но один закон не решит все проблемы, которые возникают в этой сфере, говорит глава Гильдии такси Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко: «Чтобы этот законопроект был принят и туда были внесены данные о том, кто такой агрегатор, нужно определить, какую ответственность он несет.

“Яндекс” должен отвечать за то, что он передал на законных основаниях заказ конкретному водителю. Нужно принять целый комплекс законодательных инициатив».

Сбитая на пешеходном переходе Анна Устюжанинова говорит, что намерена судиться с «Яндекс.Такси». В российской практике это будет первый случай, когда претензии к агрегатору предъявит человек, у которого не было никаких договорных отношений с сервисом. От исхода дела, возможно, будет зависеть и то, появится ли в стране новое регулирование подобных споров.

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Свою версию законопроекта о такси готовят в Совете федерации. Там настаивают на максимальной цифровизации этой сферы. Например, предлагают создать реестр водителей такси и их электронные профили, в которых будет информация о личности, опыте работы и номере автомобиля.