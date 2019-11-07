На подмосковном складе найдены пропавшие картины и документы братьев Ананьевых

В подмосковном Домодедово следователи обнаружили более 200 картин и финансовые документы по иску Промсвязьбанка (ПСБ) против бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Пропавшие произведения искусства, оцениваемые в сотни милионов рублей, и документация найдены на складе около Смоленского храма.

В мае имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, владевших 50,03% акций ПСБ, было арестовано по иску кредитной организации. Под арестом оказались активы стоимостью более 282,2 млрд руб., в том числе здание и коллекция ИРРИ.

«В рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению ПСБ, в ходе проведения оперативных мероприятий на территории складского помещения в городском округе Домодедово были обнаружены более 200 картин, финансовые и иные документы, связанные с деятельностью компаний Ананьевых»,— говорится в сообщении банка (цитата по ТАСС).

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На складе были найдены полотна классиков соцреализма — Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки. Кроме картин, исчезнувших из Института русского реалистического искусства (ИРРИ), был обнаружен портрет Алексея Ананьева, написанный маслом. Все картины транспортированы в специальные помещения для их хранения.

Напомним, ИРРИ был основан Алексеем Ананьевым. В мае 2019 года по решению Арбитражного суда Москвы коллекция и здание ИРРИ были арестованы, в результате чего частный музей закрылся на неопределенный срок. В июне в ПСБ заявили об исчезновении из музея ряда картин.

О том, как суд будет решать судьбу музея,— в материале “Ъ” «Перетягивание экспоната».

О схемах хищений средств из банка, раскрытых следствием,— в материале “Ъ” «Фирмы-пятидневки».