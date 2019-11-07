Сбербанк снижает ставки по ипотеке на новостройки по программе субсидирования

Сбербанк с 8 ноября снизит ставки от 1 до 2,2 п. п. по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками, говорится в сообщении банка. Минимальная ставка составит 7,1%.

«Скидка на процентные ставки по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками для кредитов сроком до семи лет составит 2,2 п. п., для кредитов сроком от 12 до 30 лет составит 1 п. п.»,— отмечается в сообщении.

Накануне Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях примерно на 0,3 п. п. Новые ставки связаны со снижением ключевой ставки ЦБ, сообщили в кредитной организации.

Напомним, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в России возможна ставка по ипотеке на уровне 7–8% при сохранении инфляции на уровне в 4%. По ее мнению, о доступности системы ипотечного кредитования свидетельствуют темпы его роста.

25 октября Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 6,5% годовых. С начала года показатель снизили на 1,25 п. п.

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