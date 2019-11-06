Набиуллина: ставка по ипотеке может составить 7–8% при инфляции 4%

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что в России возможна ставка по ипотеке на уровне 7–8% при сохранении инфляции на уровне в 4%. По ее мнению, о доступности системы ипотечного кредитования свидетельствуют темпы его роста.

«Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией. И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7–8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков»,— сказала госпожа Набиуллина на заседании Совета федерации (цитата по ТАСС).

Напомним, в октябре количество и объем кредитов на покупку жилья оказались самыми высокими за год. Средняя ставка стала самой низкой, а средний размер — самым высоким.

25 октября Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 6,5% годовых. С начала года показатель снизили на 1,25 процентного пункта. Решение объяснялось прогнозами по инфляции — она замедляется быстрее, чем планировалось.

Подробнее о ключевой ставке читайте в материале “Ъ” «ЦБ решился на полпункта».

Подробнее о росте жилищного кредитования — в публикации “Ъ” «Ипотека побила четыре рекорда».