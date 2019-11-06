В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой

В Туле сотрудники Росгвардии задержали около образовательного учреждения мужчину с пневматическим оружием. Информация о нем поступила в дежурную часть вневедомственной охраны. По предварительным данным, мужчина с оружием направлялся в школу.

Охранник образовательного учреждения указал на мужчину с винтовкой, он был задержан. Им оказался 21-летний житель Воронежа.

В конце октября в Нарьян-Маре произошла трагедия в детском саду. Пьяный и, очевидно, неадекватный житель Нарьян-Мара убил ребенка. Дверь охранник ему открыл дистанционно, даже не спросив, к кому именно направляется подозрительный посетитель.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В детский сад запустили убийцу».