Задержанного по делу об убийстве начальника Центра «Э» по Ингушетии отпустили после допроса

Алихана Осканова, задержанного по делу об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда, отпустили после допроса, сообщает источник “Ъ”. По его данным, господин Осканов был задержан как свидетель. Собеседник “Ъ” не исключает, что к задержанному могут возникнуть претензии по административной линии — у господина Осканова проблемы с регистрацией в Москве.

Всего по делу проходит уже полтора десятка человек, сообщает источник. Все они находились неподалеку от места убийства 2 ноября. Правоохранительные органы вышли на них по телефонным соединениям и сейчас допрашивают в качестве свидетелей. Некоторым из них предлагают пройти через полиграф. Результаты исследований, полагают в правоохранительных органах, могут вывести на настоящих преступников.

Ранее источники СМИ сообщали о задержании одного из предполагаемых участников убийства. Алихан Осканов находился на месте происшествия в момент убийства и был знаком с погибшим Ибрагимом Эльджаркиевым. Также полиция сообщала имя другого подозреваемого в убийстве — 45-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, который после совершения преступления уехал на рейсовом автобусе из Москвы в Хасавюрт (Дагестан).

Напомним, Ибрагим и Ахмед Эльджаркиевы были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина. По данным Следственного комитета России (СКР), нападавший произвел не менее десяти выстрелов. Расследованием дела сейчас занимается центральный аппарат СКР. Среди причин убийства рассматривается как служебная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, так и кровная месть.

Подробнее о версиях убийства читайте в публикации “Ъ” «От кровного до служебного».