Путин призвал МВД повысить доверие общества к полиции

Президент России Владимир Путин призвал руководство МВД укреплять доверие общества к своей службе. По словам главы государства, мнение общества о работе всей правоохранительной системы зачастую строится по полиции.

«Об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур Министерства внутренних дел. Руководству МВД нужно не только улучшать ключевые отчетные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе»,— сказал господин Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на высшие должности и присвоения им высших воинских и специальных званий в Кремле.

Президент России упомянул и работу ФСИН, которой «необходимо обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы». Для этого, в частности, необходимо жестче отбирать сотрудников, а также более качественно их подготавливать. Кроме того, он призвал Росгвардию четко и слаженно выполнять свои функции.

Напомним, в конце октября премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам. Они подготовят свои предложения к 16 декабря 2019 года.

O планах силовиков повысить к себе доверие предпринимателей — в материале “Ъ FM”.