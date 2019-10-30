«Глядишь, к 2025 году и достигнем прорыва»

МВД, ФСБ и Росгвардия подготовят план, как повысить доверие к самим себе. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Цель этой работы — улучшить позиционирование судебной и правоохранительной систем среди предпринимателей. Список предложений должен быть готов через полтора месяца. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе думает, что проблему не удастся решить в столь короткие сроки.

Поручение дано в рамках большой работы по улучшению делового климата и повышению темпов роста экономики страны. Времени у предпринимателей, силовиков, судей и Минэкономразвития не так много — предложения нужно подготовить к 16 декабря. Трудно предположить, что именно придумают указанные ведомства в ответ на распоряжение премьера, однако почему бы не попробовать спрогнозировать.

Скорее всего, это будет многостраничный документ. Начнется он большой вводной статьей о том, насколько важен для страны инвестиционный и деловой климат, и что, скажем, Росгвардия стоит на его страже: и днем, и ночью борется с различными нарушителями. От вводной перейдут к предложениям. Вот, например, нельзя исключать такого пассажа, что Следственный комитет, Генеральная прокуратура и суд считают крайне важным предусмотреть дополнительные фонды для организации постоянных семинаров, выездных совещаний и консультаций в неформальной обстановке с предпринимательским сообществом.

Дмитрий Дризе — о постановлении Верховного суда по делу Валерия Израйлита Читать далее

Это нужно для повышения эффективности совместной работы над корректировкой федерального законодательства. Понятно, что предложения мало представить — их еще нужно изучить, а затем вынести экспертное заключение. Сколько на это потребуется времени? Учитывая, что впереди Новый год, раньше февраля вряд ли получится вновь собраться. И, наконец, нужно посмотреть и обсудить, что же там эксперты заключили, и затем переписать с учетом соответствующих пожеланий. Нелишне согласовать и с другими ведомствами — а там уже наступит весна. Может быть, к лету удастся создать законопроект.

Здесь еще надо учитывать, что у правительства полно других дел.





Нужно как-то вставить в график, согласовать сроки — тут и лето наступит. Госдума будет на каникулах, пока они выйдут и внесут в свой график, к 2021 году теоретически можно и принять законопроект. Если, конечно, в этом еще будет нужда. Сколько останется к этому времени в стране предпринимателей? Зато кто рискнет обвинить власть, что она не принимает мер? Вот, пожалуйста, смотрите: готовится прогрессивный законопроект. Поручения даны — что еще хотите?

Так, глядишь, к 2025 году и достигнем прорыва.

Направлению под названием «бизнес-власть-силовики» совсем не везет. 31 июля 2008 года президент Дмитрий Медведев на совещании в городе Гагарин Смоленской области вошел в историю знаменитой фразой: «Хватит кошмарить бизнес». Подчиненные отрапортовали, что законопроекты готовы — тогда активно боролись с внеплановыми проверками. Меры приняли, и вот минуло 11 лет. Теперь проблема формулируется по-другому: падает доверие к силовикам и судьям, а может, и совсем упало. И не только к ним — к государству в целом. Страшно подумать, что будет еще через 11 лет.