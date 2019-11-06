На отремонтированной дороге к поселку Лазурному в Краснодаре украли два столба

Первым объектом дорожного ремонта на 2020 год в Краснодаре стал ремонт подъездной дороги к поселку Лазурному протяженностью 2 км. Работы выполнены уже в этом году. Однако, как рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, через несколько суток после завершения ремонта с улицы украли два новых столба с установленными на них дорожными знаками. Знаки восстанавливает подрядчик, а по факту кражи заявление передано в полицию.

Как сообщили в мэрии, данная пригородная дорога является для жителей поселка единственным путем в город. По ней также ездят школьные автобусы и общественный транспорт (автобус № 186Б). Ремонт автодороги выполнен на участке от улицы Краснодарской до улицы Ипподромной. Работы начались в октябре этого года и завершились к началу ноября. Подрядчиком на объекте выступило ООО «Дортранссервис».

Василий Хитрых