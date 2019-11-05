В ООН подсчитали, что американские пошлины на товары из Китая нанесли ущерб обеим странам

Введенные США дополнительные тарифы на товары из Китая нанесли ущерб экономикам обеих стран, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). При этом главными пострадавшими в торговых войнах стали американские потребители, которым после введения новых тарифов приходится покупать товары по более высоким ценам. В первой половине 2019 года американские пошлины причинили Китаю урон в $35 млрд.

Отмечается, что введение дополнительных тарифов на ввоз в США китайских товаров привело к сокращению импорта из Китая на 25%. Освободившимся местом на американском рынке воспользовались Тайвань, Мексика, Европейский союз, Вьетнам и другие страны. Однако, как указывает ЮНКТАД, в последнее время Китай начал снижать экспортные цены.

В середине октября в ходе очередного раунда торговых переговоров Вашингтон и Пекин объявили о новом перемирии в торговой войне между странами. Американская сторона заявила, что готова воздержаться от следующего повышения пошлин на китайские товары (не снижая действующие), Китай же пообещал вдвое увеличить покупки в США сои и другого продовольствия.

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