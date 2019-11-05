Суд освободил владельца «Тараса Бульбы» от наказания в связи с болезнью

Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания осужденного по делу о неуплате налогов владельца сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана в связи с его болезнью. Как следует из материалов суда, соответствующее ходатайство было удовлетворено 1 ноября. Пресс-служба суда подтвердила RNS удовлетворение ходатайства.

Напомним, в июле Басманный районный суд Москвы приговорил Юрия Белойвана к двум годам колонии общего режима за неуплату налогов на сумму 650 млн руб. В октябре после жалобы защиты срок наказания был снижен до одного года и девяти месяцев.

Адвокат Александр Карабанов считает, что даже при рассмотрении дела в первой инстанции были «все основания принять к сведению медицинские документы и не принять наказание, связанного с лишением свободы». «Нам потребовалось несколько месяцев, чтобы все-таки доказать позицию, то, что Белойван не может находиться в месте лишения свободы. Мы боролись не только даже за Белойвана, а мы боролись с системой, потому что это было первое в России уголовное дело, когда фактически три или четыре года целый федеральный уровень налоговой инспекции работал для того, чтобы установить какие-то нарушения, затем Следственный комитет практически два года вел уголовное дело — априори все эти труды государственной машины пятилетней продолжительности не могли не окончиться иным приговором. Мы это прекрасно понимали. Но это частный конкретный случай, ситуация индивидуальная, в целом к бизнесу она не имеет никакого отношения»,— сказал защитник “Ъ FM”.

По данным следствия, с января 2011 года по март 2014 года Юрий Белойван, будучи владельцем «Корчмы ''Тарас Бульба''», ввел практику отказа от оплаты счетов банковскими картами, при которой не пробивались кассовые чеки, чтобы снизить размер ежедневной выручки. Для этого из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания («Р-кипер») удалялись наиболее дорогостоящие заказы за день. После этого в памяти кассовых аппаратов фиксировались заниженные суммы выручки. В ходе рассмотрения дела Юрий Белойван признал свою вину. Он надеялся добиться наказания, не связанного с лишением свободы, и утверждал, что погасит все задолженности.

Подробнее о деле Юрия Белойвана — в материале “Ъ FM”.