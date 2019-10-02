Суд разобрался в задолженностях Юрия Белойвана

Владельцу «Корчмы “Тарас Бульба”» смягчили наказание. Мосгорсуд сократил на три месяца срок заключения для основателя и владельца ресторанов украинской кухни Юрия Белойвана. Ранее Басманный суд приговорил его к двум годам колонии общего режима. Ресторатора признали виновным по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие посчитало, что он скрыл от государства 690 млн руб. Подробности у Владимира Расулова.
Делу Юрия Белойвана этим летом исполнилось два года. Следственный комитет в июне 2017 года обвинил его в неуплате налогов в особо крупном размере. А эпизоды, которые ему вменялись, имели более давнюю историю. По данным следствия, бизнесмен с января 2011 года по март 2014 года в восьми своих ресторанах «Корчма "Тарас Бульба"» принимал от клиентов только наличные. Он привлек к работе так называемых «ночных кассиров». Те удаляли из памяти кассовых аппаратов самые крупные чеки и тем самым занижали выручку. А недостоверные данные затем отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.
Арестовывать по обвинению в неуплате налогов Юрия Белойвана не стали — он находился под подпиской о невыезде. Бизнесмен полностью признал вину, и его дело рассматривали в особом порядке: доказательства не исследовали. В итоге в июле этого года Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии. Мосгорсуд же после жалобы защиты назначил ему один год и девять месяцев. Наказание смягчили, поскольку у бизнесмена неважное здоровье, на иждивении престарелая мать , а осенью у него родилось двое детей.
Однако защита просила назначить условный срок, поэтому хочет обжаловать решение Мосгорсуда, заявил адвокат Юрия Белойвана Александр Карабанов: «Частично были удовлетворены наши доводы о том, что назначенное Басманным судом наказание было сверх меры жестким. По делам налоговых преступлений все-таки у нас государство является органом не карающим, а больше регулирующим. И, принимая во внимание, что отчетный период времени, который проверялся, фактически отличается от того бизнеса, которым Белойван руководит сейчас, мы считаем, что приговор слишком жесткий, и мы будем добиваться его отмены».
Защита Юрия Белойвана посчитала, что из его процесса сделали показательную страшилку для остальных предпринимателей. Но так ли это? Конечно, если люди напрямую не платят налоги и не пробивают чеки — в этом есть некий криминал, говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Но зачастую бизнесмены пытаются оптимизировать затраты и в итоге сами не знают, что нарушили закон.
Поэтому ситуация с владельцем «Тараса Бульбы» — это не очень позитивный сигнал деловому сообществу, резюмирует Сергей Миронов: «Для тех, кто пытается как-то адаптироваться под нашу систему, конечно, это страшно, потому что если признают, что они что-то делали все-таки неправильно, завтра они сядут. Еще меньше будут открываться, еще больше будут выводить деньги за границу. Большинство ресторанов сегодня нерентабельны.
Помимо ущерба в 690 млн руб. Юрию Белойвану придется выплачивать налоговикам пени и штрафы. А все вместе это довольно внушительная сумма — более 1 млрд руб. Представитель Федеральной налоговой службы на заседании Мосгорсуда сообщил, что Юрий Белойван после вынесения приговора прекратил выплачивать долг по налоговым недоимкам. По данным ФНС, к среде предприниматель погасил только 12 млн руб. — чуть больше 1% от всей набежавшей суммы.
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