Суд разобрался в задолженностях Юрия Белойвана

Владельцу «Корчмы “Тарас Бульба”» смягчили наказание. Мосгорсуд сократил на три месяца срок заключения для основателя и владельца ресторанов украинской кухни Юрия Белойвана. Ранее Басманный суд приговорил его к двум годам колонии общего режима. Ресторатора признали виновным по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие посчитало, что он скрыл от государства 690 млн руб. Подробности у Владимира Расулова.

Делу Юрия Белойвана этим летом исполнилось два года. Следственный комитет в июне 2017 года обвинил его в неуплате налогов в особо крупном размере. А эпизоды, которые ему вменялись, имели более давнюю историю. По данным следствия, бизнесмен с января 2011 года по март 2014 года в восьми своих ресторанах «Корчма "Тарас Бульба"» принимал от клиентов только наличные. Он привлек к работе так называемых «ночных кассиров». Те удаляли из памяти кассовых аппаратов самые крупные чеки и тем самым занижали выручку. А недостоверные данные затем отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

Арестовывать по обвинению в неуплате налогов Юрия Белойвана не стали — он находился под подпиской о невыезде. Бизнесмен полностью признал вину, и его дело рассматривали в особом порядке: доказательства не исследовали. В итоге в июле этого года Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии. Мосгорсуд же после жалобы защиты назначил ему один год и девять месяцев. Наказание смягчили, поскольку у бизнесмена неважное здоровье, на иждивении престарелая мать , а осенью у него родилось двое детей.

Однако защита просила назначить условный срок, поэтому хочет обжаловать решение Мосгорсуда, заявил адвокат Юрия Белойвана Александр Карабанов: «Частично были удовлетворены наши доводы о том, что назначенное Басманным судом наказание было сверх меры жестким. По делам налоговых преступлений все-таки у нас государство является органом не карающим, а больше регулирующим. И, принимая во внимание, что отчетный период времени, который проверялся, фактически отличается от того бизнеса, которым Белойван руководит сейчас, мы считаем, что приговор слишком жесткий, и мы будем добиваться его отмены».

Защита Юрия Белойвана посчитала, что из его процесса сделали показательную страшилку для остальных предпринимателей. Но так ли это? Конечно, если люди напрямую не платят налоги и не пробивают чеки — в этом есть некий криминал, говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Но зачастую бизнесмены пытаются оптимизировать затраты и в итоге сами не знают, что нарушили закон.

Поэтому ситуация с владельцем «Тараса Бульбы» — это не очень позитивный сигнал деловому сообществу, резюмирует Сергей Миронов: «Для тех, кто пытается как-то адаптироваться под нашу систему, конечно, это страшно, потому что если признают, что они что-то делали все-таки неправильно, завтра они сядут. Еще меньше будут открываться, еще больше будут выводить деньги за границу. Большинство ресторанов сегодня нерентабельны.

Если мы хотим, чтобы ресторанный рынок работал правильно, честно, не пытался нигде хитрить, надо оптимизировать нашу систему налогообложения, создать условия, когда бизнесмен все-таки хочет честно зарабатывать, а не пытается выжить, как-то уклоняясь».

Помимо ущерба в 690 млн руб. Юрию Белойвану придется выплачивать налоговикам пени и штрафы. А все вместе это довольно внушительная сумма — более 1 млрд руб. Представитель Федеральной налоговой службы на заседании Мосгорсуда сообщил, что Юрий Белойван после вынесения приговора прекратил выплачивать долг по налоговым недоимкам. По данным ФНС, к среде предприниматель погасил только 12 млн руб. — чуть больше 1% от всей набежавшей суммы.