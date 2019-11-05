Прямая линия с Путиным пройдет в 2020 году

Прямую линию президента России Владимиира Путина планируется провести в 2020 году, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также в этом году может не быть послания президента Федеральному собранию — его сроки пока не известны, добавил он.

«Прямая линия будет в следующем году. Послания президента Федеральному собранию до конца этого года может и не быть — пока каких-то сроков не устанавливалось»,— сказал господин Песков.

Последняя прямая линия с господином Путиным прошла 20 июня. Общение президента с народом в прямом эфире продолжалось 4 часа 8 минут. Тогда главе государства отправили около 2,6 млн вопросов, президент успел ответить на 81 вопрос. Чаще всего зрители задавали вопросы на социальную тему.

Подробнее о выступлении Владимира Путина на прямой линии — в материале “Ъ”.