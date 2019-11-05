Убийство связали с профессиональной деятельностью

В Ингушетии простились с начальником Центра «Э» Ибрагимом Эльджаркиевым — громкое убийство произошло в Москве вечером 2 ноября. Неизвестный расстрелял высокопоставленного силовика и его брата на юго-западе столицы. Полиция не смогла сразу поймать нападавшего. Как отмечает “Ъ”, не исключено, что убийство связано со служебной деятельностью Эльджаркиева. По другой версии, это была кровная месть. За что могли убить влиятельного силовика? И что на данный момент известно об этом деле? Разбирался Иван Корякин.

В Назрани простились с братьями Ибрагимом и Ахмедом Эльджаркиевыми. Траурная церемония, на которую пришли сотни человек, проходила под охраной полиции — небольшие отряды стояли через каждые 200 м. Соболезновали и в Москве: «Вечная память прекрасному врачу»,— писали в комментариях страницы Первой градской больницы в Facebook. Там и работал анестезиолог-реаниматолог Ахмед Эльджаркиев. В больнице его «знали и любили», — говорится в официальном сообщении. О его брате Ибрагиме, который возглавлял ингушский центр «Э» тоже говорили коллеги. Местное МВД опубликовало воспоминания в том числе майора полиции Саварбека Ахильгова: «Ибрагим Эльджаркиев был достойным офицером, надежным другом. Это очень большая потеря для всего МВД по Республике Ингушетия. Преступники совершили подлое преступление, которое не останется безнаказанным. Все, кто принимал участие, понесут наказание».

Эльджаркиев возглавил Центр противодействия экстремизму Ингушетии в 2016 году, его предшественник Тимур Хамхоев получил семь лет за пытки и другие преступления. МВД Ингушетии сообщает, что при «личном участии Эльджаркиева было выявлено и раскрыто несколько десятков преступлений, из криминального оборота изъято более тысячи единиц оружия и боеприпасов». Но такая работа сопровождалась злоупотреблениями, говорит юрист северо-кавказского отделения «Комитета против пыток» Магомед Аламов: «После того, как Тимура Хамхоева взяли под стражу, и он находился под следствием, Эльджаркиев возглавил ЦПЭ, но методы там не изменились: остались те же самые избиения и пытки током. Многие жителей Ингушетии, которые были задержаны и проходили в Центре противодействия экстремизму по каким-то делам, жаловались на применение насилия».

Так что у Эльджаркиева могло быть немало врагов, в том числе в закрытом религиозном братстве Батал-хаджи. Неофициальная версия убийства — месть за гибель лидера объединения Ибрагима Белхороева, который был застрелен в декабре 2018-го. Его родственники считали, что к преступлению могли быть причастны сотрудники центра «Э». За информацию об убийце они обещали 30 млн руб. И спустя две недели после гибели Белхороева на Эльджаркиева совершили покушение, говорит обозреватель “Ъ” Максим Варывдин: «После произошедшего в январе офицер пересел на бронированный Mercedes и в принципе редко появлялся в республике, у него был для этого и повод: он учился в московской академии и жил у своего брата. Оформлено это было как командировка, но он ездил без охранников».

Этим и воспользовался преступник — он в упор расстрелял братьев Эльджаркиевых на улице Академика Анохина. Киллеру удалось быстро скрыться, а полиция пошла по ложному следу: проверяли по ошибке похожий автомобиль, который принадлежал посетителю цирка. Это похоже на частный случай, говорит эксперт Исследовательского института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко: «Это все-таки больше личная месть, нежели политика, таких разборок в Ингушетии сейчас полно. К чему это приведет? Да, будут какие-то выступления, но ситуацию это никак не изменит, потому что общество устало от того, что было при смене Евкурова. По-моему, это все-таки частный случай».

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Так что искать исполнителей и заказчиков убийства Эльджаркиевых, скорее всего, придется в Ингушетии. А если так, то полиции надо торопиться.

Дело об убийстве Эльджаркиевых взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. По данным журналистов, следователи проверяют девять человек на причастность к преступлению, трое объявлены в розыск.