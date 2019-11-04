Иск к ФССП на 100 трлн руб. подан из-за блокировки страницы в «Одноклассниках»

Рекордный иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб. к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) подал оренбуржец Виталий С. (полное имя не раскрывается) из-за блокировки его страницы в «Одноклассниках», сообщает издание «Подъем». По его словам, он жаловался в соцсети на местного предпринимателя, который занимался установкой окон.

«У нас есть мошенник, который обманул весь Первомайский район — некачественно окна пластиковые ставит, деньги берет. Все люди на него подают в суд. Его принуждают по решению суда качественно выполнить работу. А у него коррупционные связи как раз с приставами. Конечно, я об этом рассказывал в соцсетях»,— рассказал Виталий С. По его словам, приставы заблокировали его страницу, а некий пристав-исполнитель и ее начальник совершили на него нападение.

Страница была заблокирована за один день, однако разблокировать ее удалось только через два месяца. Поэтому, по словам истца, сумма в 100 трлн руб., которую он указал в иске — символическая и демонстративная. Она должна отразить ту неразбериху, которая, по мнению Виталия С., царит в судебном производстве.

Напомним, суд отклонил иск и признал его необоснованным 14 октября.