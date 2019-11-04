В России подан рекордный иск о моральной компенсации на 100 трлн рублей

В Первомайский районный суд Оренбургской области поступил рекордный иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб. Его подал к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) один из должников. Суд отклонил иск и признал его необоснованным 14 октября.

Как отмечает ТАСС, сумма иска превышала пять годовых федеральных бюджетов России. При этом если сложить все остальные исковые требования, которые в этом году подали к судебным приставам, получится 12 млрд руб. Подробности рекордного иска не раскрываются.

Всего в этом году было подано 4,5 тыс. исков к судебным приставам, из них полностью или частично пока были удовлетворены менее 700. Общая сумма компенсаций составила 339 млн руб.