Главные новости к утру 4 ноября

Британский пилот Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал шестикратным победителем чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». По количеству титулов британец уступает только семикратному немецкому чемпиону Михаэлю Шумахеру. О победе

Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину, даже если будут альтернативные маршруты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинская газотранспортная система «просто развалится» без транзита российского газа. О транзите

Компания Apple предупредила владельцев iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение (ПО) своих смартфонов, сообщил телеканал CNN. Речь идет о гаджетах, изготовленных до 2012 года.

Движение транспорта на нескольких улицах Москвы сегодня будет ограничено в связи с празднованием Дня народного единства и демонстрацией, сообщил Центр организации дорожного движения. В связи с перекрытиями изменится и режим работы общественного транспорта.